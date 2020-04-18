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Türk Tabipler Birliği’nden valiye tepki!

Zonguldak Vali Erdoğan Bektaş'ın sağlık çalışanları için 'Bize yük oluyorlar' açıklamasına bir tepki de Türk Tabipler Birliği'nden geldi. Türk Tabipler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Sağlık çalışanları en önde salgınla mücadele ederken onları koruma sorumluluğu olanlar bunu bir yük olarak göremez" denildi.

Latif SANSÜR
17:04 -
Haberler Gündem
Türk Tabipler Birliği’nden valiye tepki!

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın, ilde görülen 567 corona virüsü vakasının 137 tanesinin sağlık çalışanı olmasıyla ilgili yaptığı “Bize yük oluyorlar” değerlendirmesine Türk Tabipler Birliği (TTB) sert yanıt verdi.

TTB’den yapılan yazılı açıklamada, “Zonguldak’ta, hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi?” diye sorarak, Vali Erdoğan’ı hedef aldı. TTB; “Sağlık çalışanları en önde salgınla mücadele ederken onları koruma sorumluluğu olanlar bunu bir yük olarak göremez. Zonguldak Valisinin salgın mücadelesinde kabahatli aramayı bırakıp sağlık çalışanlarından özür dilemeye, Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanını üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

“SAĞLIKÇILARA YAYGIN TEST UYGULAMAYANLARIN KABAHATİ YOK”

“TTB  uyarıyor” başlıklı TTB açıklamasında, “Zonguldak Valisi; 657 COVID 19 vakasının 137’sinin sağlık çalışanı olduğunu ve bu kişilerin kendilerini koruyamayarak salgınla mücadeleye zarar verdiklerini açıkladı. Zonguldak’ta zamanında; hasta verilerini açıklamayan, nitelikli ekipmanı sağlayamayan, koordinasyonu iyi yapmayan, sağlıkçılara gerektiğinde yaygın test uygulamayanların hiç bir kabahati yok! Hastalanıp COVID 19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi?” denildi.

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