Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya coronaya yakalandı

Corona virüsü salgınının başından bugüne kadar kamuoyuna genel durumla ilgili açıklamalar yapan ve sahadaki vaka sayılarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Yürütme Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya corona virüsüne yakalandı.

“GENEL DURUMUM İYİ”

Coronaya yakalandığını Twitter hesabından duyuran Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

* Herkese iyi dilekleri için çok teşekkür ederim. Genel durumum iyi, evde karantinada tedaviye devam ediyoruz.

* Bu vesile ile pandemi bütün hızıyla devam ederken herkesi daha da dikkatli olmaya, önerilen kurallara uymaya davet ediyorum.