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Türk Tabipleri Birliği’nin sözleşmesi feshedildi!

Son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla hedef aldığı ve kapatılmasını istediği Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) bu hafta sonu yapacağı kongrenin yeri değişti.

Sozcu.com.tr
17:51 -
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Türk Tabipleri Birliği’nin sözleşmesi feshedildi!

TTB tarafından delegelere gönderilen e-posta ile 26 Eylül’de 72. Büyük Kongre’nin yapılacağı yer olan CerMODERN’in sözleşmeyi tek taraflı feshettiği duyuruldu.

Bu nedenle kongrenin yeri Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’ndeki açık alan olarak değiştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sahibi olduğu Ankara’daki CernModern, TÜRSAB tarafından işletiliyor.

BAHÇELİ TTB’Yİ HEDEF ALMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TTB ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

* Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur: Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır.

* Diyeceğim odur ki, Türk Tabipleri Birliği corona virüsü kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır.

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