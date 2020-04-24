Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na, Ensar Vakfı yöneticisi Ahmet Yaramış atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre birçok kuruma atamalar gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

TTK’YA ENSAR VAKFI YÖNETİCİSİ

Karara göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Yaramış atandı. Yaramış’ın Ensar Vakfı Afyon Yönetim Kurulu Üyesi olması dikkat çekti. Yaramış Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 10 Mart 2018’teki olağan il genel kurulunda üye olarak yönetim kuruluna girdi.

YARAMIŞ KİMDİR?

Yaramış’ın TTK’nın sitesinde yer alan özgeçmişi ise şöyle:



* Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Amasya'nın Merzifon ilçesinde, liseyi İskilip’te tamamladı.

* 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı.

* 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesi’nde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı.

* 2002 yılında “II. Mahmut Döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826-1839” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi’nde doktor unvanı aldı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu.

* Afyon Kocatepe Üniversitesinde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı.

* Osmanlı askerî ve sosyal tarihi ile eğitim tarihi konularında çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunan Yaramış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

DİĞER ATAMALAR

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Amasya İl Müftülüğü’ne Durmuş Ayvaz, Çanakkale İl Müftülüğü’ne Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Afyonkarahisar İl Müftülüğü’ne Sinan Kazancı, Manisa İl Müftülüğü’ne Mustafa Soykök, Sakarya İl Müftülüğü’ne Hasan Başiş ve Siirt İl Müftülüğü’ne Vehap Kapıcıoğlu atanırken, Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ve Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alındı.

Öte yandan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı’na Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü’ne Fahri Acar, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne ise Mustafa Özen getirildi.