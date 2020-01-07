Türk tarihinde bir ilk! Saray’da 6 saatlik boşluk

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın göreve atanması ile TBMM’de and içmesi arasında 6 saatlik bir boşluk olduğu ve bu süre zarfında da Azerbaycan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vekalet ettiği belirlendi.

Bu konuda CHP MYK’ya sunulan rapora göre, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk gününde ”Yetki Gaspı” yapıldı. Raporda bu konuyu inceleyen anayasa hukukçusu Prof. Kemal Gözler’in saptamalarına da yer verildi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan raporda ”Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işlemiyor, pek çok hukuki hatalar yapılıyor” denildi ve Prof Gözler'in vekalet konusundaki şu görüşlerine yer verildi:

SAATLİK FARK: Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemine 9 Temmuz 2018 günü geçildi. 9 Temmuz 2018'de 1 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine atandı.

Oktay, TBMM'de 10 Temmuz 2018 günü saat 15:00'de and içti. Oktay, 9 Temmuz 2018'de atanmış olsa da, görevine ancak 10 Temmuz 2018 günü saat 15:00'dan sonra başlayabilmiştir. Bu nedenle kendisine Cumhurbaşkanlığına vekalet etme görevi ancak 10 Temmuz 2018 günü saat 15:00'dan sonra verilebilirdi.

HUKUKEN YOK: Cumhurbaşkanı, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ‘Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme' işlemiyle Fuat Oktay, Cumhurbaşkanına vekaletle görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz 2018 günü saat 09.10'da Azerbaycan'a hareket etti.

Bu saat itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay henüz and içmemiş ve görevine de başlamamıştı. Yani bu saat itibarıyla Türkiye'de, Cumhurbaşkanına vekalet edebilecek bir yardımcısı hukuken yoktu.

İLK KEZ BOŞ KALDI: Dolayısıyla devlet başkanlığı makamı, Türk tarihinde ilk defa olarak, 10 Temmuz 2018 günü saat 09:10 ile 15:00 arasında hukuken boş kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, daha ilk gününde büyük bir hata yapmıştır.

İdare hukukunda henüz göreve başlamamış bir kişiye vekalet verilmesi “yetki gaspı” başlığı altında incelenir. Buna uygulamadan örnek bulmak güçtü ve bu nedenle buna hayali örnekler verilirdi. Ama artık hayali örnekler vermemize gerek yok.