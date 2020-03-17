Türk vatandaşlarını taşıyan ilk uçak İstanbul’a indi

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde virüs riskinin yüksek olduğu 9 Avrupa ülkesine uçuş kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamaya birlikte bahsi geçen ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye’ye getirilmeye başlandı.

ALMANYA’DAN GELDİ

Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'da bulunan 3 bin 614 Türk vatandaşının, Türk Hava Yolları'na ait 34 uçakla İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Bu yolcuları taşıyan ilk uçak ise saat 14.45’te Almanya'nın Münih şehrinden İstanbul'a geldi.

İHA’nın haberine göre uçuş boyunca yolcular sağlık ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi. Türk Hava Yolları uçuş ekipleri de alınan sağlık önemleri kapsamında risk seviyesi bulunan her uçuşta olduğu gibi bu uçuşlarda da kişisel koruyucu maske ve eldivenle yolculara hizmet verdi.

ÖNLEMLER ALINDI

Öte yandan İstanbul Havalimanı’na inecek bu uçaklar için özel bir bölge de hazırlandı. Bu alana yanaşan uçaklardaki yolcuları, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bünyesindeki sağlık ekipleri karşıladı. Polis ve jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının dokuz Avrupa ülkesinden bugün Türkiye’ye getirileceğini ve 14 gün karantinaya alınacağını söylemişti. İstanbul ve Kocaeli’deki yurtlarda 14 gün karantinaya alınacak yolcular için yurtlar dezenfekte edilip hazırlanırken, polislerin de önlem aldığı görülmüştü. Toplam 16 ilde gerekli durumlarda uygulanacağı öğrenilen yurt karantinası, Ankara, Konya, Kayseri ve Isparta’dan sonra İstanbul ve Kocaeli’de de gerçekleşmiş olacak.