Türk ve Rus askeri heyetleri toplantı yapacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığı’nda İdlib’deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirecek” denildi.

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