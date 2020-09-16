Türk ve Rus askeri heyetleri toplantı yapacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, &#8220;Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığı&#8217;nda İdlib&#8217;deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirecek&#8221; denildi.. İLGİLİ HABERMSB Akdeniz Fırtınası tatbikatından yeni görüntü paylaştı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/turk-ve-rus-askeri-heyetleri-toplanti-yapacak-6040183","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/turk-ve-rus-askeri-heyetleri-toplanti-yapacak-6040183","pageType":"yazi","pageIdentifier":6040183,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Tu00fcrk ve Rus askeri heyetleri toplantu0131 yapacak"});aip('newsArticle', {"identifier":6040183,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/turk-ve-rus-askeri-heyetleri-toplanti-yapacak-6040183/","headline":"Tu00fcrk ve Rus askeri heyetleri toplantu0131 yapacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Milli Savunma Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","\\u015fehit"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/16/iecrop/rusya-turkiye-shutterstock-1_16_9_1581011578_16_9_1600239476.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":"2020-09-16 09:58:01","datePublished":"2020-09-16 09:58:01","dateModified":"2020-09-16 10:11:38","info":"{"seo_news":"false"}"});