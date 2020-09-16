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Türk ve Rus askeri heyetleri toplantı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerinin bugün bakanlıkta İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
09:58 -
Haberler Gündem
Türk ve Rus askeri heyetleri toplantı yapacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığı’nda İdlib’deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirecek” denildi.

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Son güncelleme: 10:11 16.09.2020
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