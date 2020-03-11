Türk ve Rus heyetlerin toplantısı sona erdi!

Görüşmelerle ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

* Türk ve Rus Askerî Heyetlerinin Millî Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan gerginliğe ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Mart tarihinde Moskova'da görüşmüştü.

İki lider ve Türk-Rus heyetler arasındaki görüşme sonrasında İdlib'deki son gelişmelere ilişkin açıklama yapılmıştı.

Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı mutabakat metninde yer alan maddeye göre, İdlib'de ateşkes süreci yürürlüğe girmişti.