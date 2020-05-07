Türkiye Berberler Federasyonu: Karar alınırken bizlere sorulmadı, eksiklikler var

Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olan berberler, kuaförler ve güzellik salonları ile ilgili yeni kurallar açıklandı. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan kurallara ilişkin Sözcü'ye değerlendirmelerde bulundu.

“FEDERASYON OLARAK GÖRÜŞLERİMİZ ALINMADI”

Alınan kararlarda federasyonun görüşlerinin alınmadığını belirten Bayram Karakaş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan işletmelerimizin yeniden açılacağına yönelik müjdeyi geçtiğimiz gün verdi. 11 Mayıs Pazartesi günü esnaflarımız işlerinin başında olacaklar. Buna ilişkin de bugün uyulması gereken kurallar açıklandı. Kararlar alınırken federasyon olarak bizim görüşlerimiz alınmadı” dedi.

“CİLT BAKIMI VE MAKYAJ HİZMETİ VERİLMELİ”

Açıklanan kararlarda bazı eksiklikler olduğunu vurgulayan Karakaş şunları söyledi:

* Alınan kararların birçoğu yerinde ama bazı eksikler var. Mesela 12'nci maddede, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerinin verilmeyeceği kararı alınmış.

* Bu hizmetler verilmeyecekse kuaför ve güzellik salonlarımız başka ne iş yapacak ki? Berberlerimiz kişisel ve tek kullanımlık ürün kullanarak işlerini eksiksiz yapacak.

* Kuaför ve güzellik salonlarımızda da kişisel ve tek kişilik ürün kullanılarak cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerini vermeliler.

“ÇIRAKLIK SİGORTASI OLANLARIN DA ÇALIŞMASINA İZİN VERİLMELİ”

İşletmelerde ara eleman sorununun yaşanmaması için de düzenleme yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Karakaş, “65 yaş üstü meslektaşlarımızın dışarı çıkması yasak. Ayrıca 20-18 yaş arasındakilerin sigortalı olması halinde çalışabilecekleri ifade ediliyor. İşletmelerin bu süreçte ara eleman sıkıntısı yaşamaması için 20 yaş altında olan ve çıraklık okullarında okudukları için çıraklık sigortası olanların da çalışmasına izin verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“İŞLETMELERİN AÇILMASI SALGININ BİTTİĞİ ANLAMINA GELMEZ”

Normalleşme sürecinde esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Karakaş, “İşletmelerimiz açılması salgının bittiği anlamına gelmez. Pandemi devam ediyor. Bu yüzden mutlaka uyalım. Bizler işimiz gereği müşterilerle yakın temas halindeyiz. ‘Bana bir şey olmaz' mantığıyla hareket etmeyelim ve kurallara uyalım. Şu an normalleşme süreci başladı. Bu bir geçiş süreci, kurallara uymaya devam ettikçe bütün yaşantımız normale dönecek” dedi.