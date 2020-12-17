Türkiye corona virüs haritası: İl il corona virüs risk yoğunluğu

Türkiye’de il il corona virüs yoğunluğu haritası Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla öğrenilebiliyor. İllere göre risk yoğunluğunun İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde daha fazla olduğu görüldü.

İLLERE GÖRE CORONA VİRÜS VAKA HARİTASI

16 ARALK CORONA VİRÜS VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 240 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 121'e yükseldi.

Bugün toplam 205 bin 397 test yapıldı. Semptom gösteren 4 bin 893 kişiyle birlikte toplam 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de toplam vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165 oldu.

Bugün iyileşen 29 bin 922 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 960 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.5 olarak duyuruldu.