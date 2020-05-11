Türkiye corona virüsü salgınında 60 günü geride bıraktı

Türkiye’de corona virüsü pandemisinin resmen açıklanmasının üzerinden tam iki ay geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart saat 00.40’da kameraların karşısına geçerek, Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü açıkladı.

O günden bugüne okullar, berberler, güzellik salonları, alışveriş merkezleri kapatıldı; büyükşehirlerde resmi ve hafta sonu tatillerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi; şehirler arası seyahat kısıtlaması getirildi, insanlar maskesiz sokağa çıkamaz hale geldi.

VAKA SAYISI 138 BİNİ GEÇTİ

11 Mart-11 Mayıs tarihleri arasında 3 bin 786 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam; toplam 1 milyon 370 bin 598 test yapıldığını, vaka sayısının 138 bin 657, iyileşen hasta sayısının ise 92 bin 691 olduğunu açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1154, entübe hasta sayısı ise 598.

50 GÜN SONRA DIŞARI ÇIKTILAR

22 Mart’tan beri ev karantinasında olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar dün ilk kez sokağa çıktı. 50 gün sonra evlerinden adım atan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatleri arasında açık havanını tadını çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı normalleşme takviminin en dikkat çekici uygulamalarından biri ise bugün hayata geçti.

ÜÇ KOLTUKTAN BİRİ BOŞ BIRAKILACAK

21 Mart’ta corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında kepenk indiren berber, kuaför ve güzellik salonları bu sabah itibariyle açıldı. Bu iş yerlerinde randevuyla müşteri kabul edilecek, tek kullanımlık havlu kullanılacak, ustura ve jiletle sakal tıraşı yapılmayacak, üç koltuktan biri boş bırakılacak.

YÜRÜYEN MERDİVENLER DÖRT SAATTE BİR SİLİNECEK

Türkiye genelindeki 436 alışveriş merkezinin yüzde 80’i bugün kapılarını açtı. AVM’lere herkes istinasız ateşi ölçüldükten sonra ve maskeyle girecek. Yürüyen merdivenler dört saatte bir silinecek. AVM genelinde sosyal mesafeyi sağlamak için işaretlemeler yapılacak.