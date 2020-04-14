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Türkiye corona yoğunluk haritası: İl il corona virüs İstanbul, Ankar, İzmir, Kocaeli…

Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve binlerce fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüsü Türkiye'de de yayılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, ve diğer illerin corona virüsü yoğunluğu geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca tarafından paylaşılmıştı. İşte Türkiye corona yoğunluk haritası...

11:09 -
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Türkiye corona yoğunluk haritası: İl il corona virüs İstanbul, Ankar, İzmir, Kocaeli…

Corona virüsü tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Merkezi Çin’in Wuhan kenti olan corono virüsü salgını nedeniyle şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti. Haftalardır tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüsü salgınında ülkemizdeki ve dünyadaki son veriler dijital haritaya aktarılıyor.

İLLERE GÖRE CORONA VİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan günü Covid-19 tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritalar paylaştı. Haritalara göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla.

İstanbul Avrupa Yakası tablosu

İstanbul Anadolu Yakası tablosu

İstanbul tablosu

İzmir tablosu

Kocaeli tablosu

Zonguldak tablosu

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