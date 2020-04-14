Türkiye corona yoğunluk haritası: İl il corona virüs İstanbul, Ankar, İzmir, Kocaeli…

Corona virüsü tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Merkezi Çin’in Wuhan kenti olan corono virüsü salgını nedeniyle şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti. Haftalardır tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüsü salgınında ülkemizdeki ve dünyadaki son veriler dijital haritaya aktarılıyor.

İLLERE GÖRE CORONA VİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan günü Covid-19 tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritalar paylaştı. Haritalara göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla.