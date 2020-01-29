Türkiye deprem tehlike haritası! Son dakika depremleri

Türkiye’nin deprem gerçeği son günlerde yaşanan depremler ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. Özellikle Manisa, Elazığ, Malatya, Muğla ve Akdeniz açıklarındaki depremler kısa süreli paniğe neden oluyor. Türkiye deprem tehlike haritası ve son dakika depremlerini sayfamızdan görebilir depremlerin detaylarına ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.,

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLERİ

AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;

-Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

-Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

-Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

-Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

-Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

-Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

-Balkona çıkılmamalıdır.

-Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

-Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

-Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

-Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

-Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

-Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

-Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

-Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

-Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

-Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

DEPREM ANINDA AÇIK ALANDAYSANIZ;

-Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.

-Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir.

-Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.

-Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

-Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.