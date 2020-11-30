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Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı, terör örgütü IŞİD çözüldü

IŞİD'in Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandıktan sonra ele geçirilen bilgisayardaki notlardan yola çıkarak terör örgütüne büyük darbe vuruldu. İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır ve Kayseri’de operasyonlar yapılarak birçok eylemin önüne geçildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:20, 30/11/2020
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Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı, terör örgütü IŞİD çözüldü

Geçen ağustos ayında İstanbul’u kana bulamaya hazırlanırken otel odasında silahıyla yakalanan IŞİD’li terörist Hüseyin Sağır’a eylem talimatını örgütün Türkiye emiri Mahmut Özden'in verdiği ortaya çıkmıştı.

47 yaşındaki Mahmut Özden 20 Ağustos’ta Adana’da gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine konulan Mahmut Özden’in evinde ele geçirilen bilgisayarda yapılan inceleme sonrası; milletvekili, hakim, savcı ve turistlere yönelik bombalı eylem planladıkları ortaya çıktı.

Özden’in Adana, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Kayseri’de temaslı olduğu kişiler belirlendi. Bu tespitlerin ardından peş peşe operasyonlar düzenlendi. İstanbul’da 14, Adana'da 22, İzmir'de beş, Diyarbakır'da iki ve Kayseri’de 13 kişi gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların Türkiye'nin birçok ilinde kanlı eylem planları yaptıkları da saptandı.

Ayrıca Fransa tarafından IŞİD üyesi olmak suçundan tutuklanma talebi bulunan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanan kadına ev kiralayan ve yardım eden zanlının da Mahmut Özden grubundan olduğu ortaya çıkmıştı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:19,
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