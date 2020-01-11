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Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan tahta çıktı!

Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenle Patriklik Tahtı'na çıktı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'yu temsilen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kilise önderleri, birçok yabancı ülkenin diplomatik misyon şefleri, Ermeni Cemaati üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 

20:32 -
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Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan tahta çıktı!

Tören, Maşalyan’ın patrikhanedeki tören alayını geçerek Kutsal Sunak bölümüne gelmesiyle başladı. Akşam dualarının ardından Maşalyan, Sahak Maşalyan Patriklik Andı’nı etti.

Maşalyan andında, “Vazifemi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, nizamlarına, örf ve adetlerine uygun olarak ifa edeceğime, cemaatimize ait dini, hayri ve içtimai müesseselerinin hak ve menfaatlerini koruyacağıma, dindaşlarıma hak, hakikat ve fazilet yolunda rehber olacağıma ve bu yolda sadakatle hizmet edeceğime huzur-u ilahide söz veririm” dedi.

DHA

Maşalyan andını ettikten sonra Patriklik Asası’nı alarak, Ermeni geleneklerine göre ‘Patrik’ sıfatına ulaştı ve patriklik tahtına oturarak ‘Patrik Sahak II.’ oldu.

DHA

Patrik II. Mesrob’un vefatından sonra, geçen yıl 11 Aralık’ta Türkiye Ermenilerinin yeni patriği seçilen Maşalyan, yarın Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde ilk töreni Surp Badarak’ı sunacak. (DHA)

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Son güncelleme: 20:33 11.01.2020
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