Türkiye fay hattı sorgulama sayfası… Evinizin altından fay hattı geçiyor mu?

Türkiye, dünyadaki en tehlikeli deprem hatlarının bulunduğu ülkelerden biri. Son haftalarda ülkemizde yaşanan irili ufaklı bir çok deprem sonrası internette Türkiye'den geçen deprem fay hatlarını merak eder oldu. Peki Türkiye'de fay hatları nereden geçiyor? e-Devlet üzerinden fay hattı sorgulama nasıl yapılabiliyor? İşte deprem fay hatları ile ilgili bilinmesi gereken her şey…

FAY NEDİR

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır. Diri Fay: Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?-SORGULAYIN…

TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI HANGİLERİDİR?

KUZEY ANADOLU FAY ZONU

Biga yarımadası

DOĞU ANADOLU FAY ZONU

Doğu Anadolu Fay Zonu; Türkiye’nin doğusunda Güneydoğu Torosları ve bu dağlar arasındaki çöküntü ovalarını yaklaşık KD-GB doğrultusunda kesen, sol yanal, doğrultu atımlı, aktif bir fay zonudur. Jeolojik olarak Erken Pliyosen döneminde oluşmaya başlamış bölge Türkiye'nin önemli tektonik bölgelerindendir. Fay üzerindeki kümülatif ötelenmenin yaklaşık 10 km olduğu öne sürülmüştür.(3-7)

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BATI ANADOLU FAY HATTI

Bu bölge Batı Anadolu'nun, Ege kıyılarında, Marmara denizi içinde, Saros, Edremit ve İzmit körfezlerinde, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes vadileri kenarlarında, Amik ovası grabeninde ve bu grabenin kuzeydoğu istikametindeki uzantısına kadar devam etmektedir. Bölgenin karakteristik özelliği eğim atımlı faylardan ve grabenlerden oluşmasıdır. Ayrıca Kuzey Anadolu'da olup İzmit- Bandırma hattı ve Adapazarı- Hendek grabenleri bölge içerisinde yer alır. Kısacası Ege graben sistemi de Doğu Anadolu sıkışma bölgesi gibi Avrasya-Arabistan çarpışmasının bir ürünüdür ve hareketin buradan KAFZ ile batıya transfer edilmesi sonucu oluşmuştur.

Bölgedeki alt faz sonları şunlardır:

Fethiye-Burdur Fay Zonu

Gökova Grabeni

Knidos Fayı

Büyük Menderes Grabeni

Yavansu Fayı

Küçük Menderes Fayı

Gediz Grabeni

Simav Grabeni

Foça-Bergama Fay Zonu

Eskisehir Fayı (4)

ÖNEMLİ DEPREMLER HARİTASI

Tarihsel kayıtlar incelendiğinde önemli depremlerin aşağıdaki bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir;

Kuzey Anadolu Aktif Fay Zonu boyunca

Marmara ve Batı Anadolu graben bölgelerinde

İskenderun Körfezi ve Amik ovası çevresinde

Güneybatı Anadolu'nun; Ege kıyılarında ve Ege denizi- Akdeniz köşesinde

Malatya- Karlıova- Varto- Kars üzerinde Kafkaslara uzanan bir şerit halinde