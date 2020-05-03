Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü’nde çağrı yaptı: Tutuklu gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalı

Bugün, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü… Ancak Türk Basını, 3 Mayıs'a birçok sorunla girdi. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye, 180 ülke arasında 154'üncü sırada…

Son 10 yılda yaklaşık 11 bin basın mensubu işsiz kaldı. 85 gazeteci hâlâ tutuklu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) yaptığı açıklama da Türkiye'de gazeteciliğin karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne serdi.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne gazetecilerin yeni sıkıntılarla ve güçlüklerle girdiğinin altını çizen TGC, tutuklu gazeteciler için ‘özgürlük' çağrısı yaptı. TGC'nin açıklamasında şöyle denildi:

‘HABERE DE ÖZGÜRLÜK'

“İnfaz Yasası'yla çete mensupları, katiller indirimden yararlandı. Kalemlerinden başka silahı olmayan, yazıp çizmekten başka suçu bulunmayan gazeteciler güç koşullarda yaşamlarını sürdürüyor. Halkın haber alma, bilgilenme hakkı çeşitli yollarla örselenmemeli, ifade özgürlüğünün önüne yeni engeller çıkarılmamalı.

Hak ihlallerini yazan, gündeme getiren, olayları halk adına sorgulayan gazeteciler suçlanıp cezalandırılırken, gerçek suçluların, azmettiricilerin toplumda serbestçe dolaşmaları adaletle bağdaşmıyor. Haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum olmalıyız.

Ülke barışının sağlanabilmesi adına cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gereğine inanıyoruz.” Sadece son haftalarda yaşanan uygulanmaların gazeteciler üzerindeki ağır baskıyı ortaya koyduğuna değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘BU AYIP SON BULSUN'

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ilişkin haberi nedeniyle başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Gazetesi'nden dört haberci ifadeye çağrıldı. FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın Twitter'da paylaştığı bir mesaj nedeniyle üç yıla kadar hapis istendi.

RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programına 5 kez program durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verdi. Basın İlan Kurumu, SÖZCÜ Gazetesi'ne 22 gün, KORKUSUZ Gazetesi'ne 19 gün ilan kesme cezası uyguladı.

Israrla diyoruz ki gazetecilik suç değildir. Gazetecilik halkın haber alma hakkına hizmet eden onurlu bir meslektir. Yargı bağımsızlığı, editöryal bağımsızlık işlemiyor. Ülkemiz bu ayıplardan arındırılmalı, bunu gerçekleştirmesi gerekenler ise siyasetçiler ve iktidarlardır.”

Açıklamada, “10 binlerce gazeteci işsiz. Yayın yasakları, sansür ve oto sansürün hızla sürdüğü bir ortamda halkın haber alma hakkını sağlamaya çalışan bir avuç gazeteciye selam olsun” denildi.

Basın Özgürlüğü Ödülü Cumhuriyet'e verildi

Her yıl 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde verilen Basın Özgürlüğü Ödülü'nün bu yılki sahibi belli oldu. Basın Özgürlüğü Ödülü ile ilgili çalışmalar, 27 Nisan 2020 günü corona virüsü salgını nedeniyle video konferansla yapılan Basın Konseyi Yüksek Kurulu toplantısında sonuçlandırıldı.

Basın Konseyi, 2020 yılı Basın Özgürlüğü Ödülü'ne, cezaevindeki gazetecilerle, yaptıkları haber nedeniyle hakkında soruşturma açılan Cumhuriyet Gazetesi layık görüldü.

‘BEDEL ÖDETİYORLAR'

Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada ödülün verilme gerekçesi şu şekilde ifade edildi: “Ödül verilen gazeteciler, Türkiye'de demokrasinin ve medyanın içinden geçtiği bu tarihi süreçte, kamusal bir görev olan gazetecilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmış; mesleklerinden taviz vermemiş olan gazetecilerdir.

Haberlerinde, yönettikleri yayınlarda, yazdıkları kitaplarda hep gerçeğin peşinde koşmuş, halkın sadece gerçekleri öğrenmesinden gayrı hiçbir amaçları olmamıştır.

Basın Konseyi 2020 yılı Basın Özgürlüğü Ödülü, bu nedenlerle gazetecilik mesleğinin onuru; halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü uğruna, bedel ödetilen, sadece gazetecilik yaptıkları için hedef alınan cezaevindeki gazeteciler ile haberleri sonucu hakkında açılan davalarla yıldırılmak istenen Cumhuriyet Gazetesi'ne verilmiştir.”

Basın Konseyi'nin Basın Özgürlüğü Ödülü, corona salgını nedeniyle ileri bir tarihte düzenlenecek törenle verilecek.

HABER NEDENiYLE iFADE VERDiLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la ilgili haber nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olay Büyükbaş, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık, önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermişti.