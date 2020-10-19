Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden Bekir Coşkun mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TCG), Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için yayımladığı mesajda ailesine, okurlarına ve basın camiasına başsağlığı diledi.
TCG’nin mesajında şu ifadelere yer verildi;
“Gazeteci-yazar Bekir Coşkun'u kaybettik. Sayısı giderek azalan eleştirel gazetecilik yapan meslektaşlarımızdan biriydi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Bekir Coşkun‘un ailesinin, basın topluluğumuzun ve okurlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”