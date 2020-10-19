Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden Bekir Coşkun mesajı

Dün akşam hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, başsağlığı mesajı yayımladı.

Güncellenme: 23:08, 19/10/2020
Haberler Gündem
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden Bekir Coşkun mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TCG), Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için yayımladığı mesajda ailesine, okurlarına ve basın camiasına başsağlığı diledi.

TCG’nin mesajında şu ifadelere yer verildi;

“Gazeteci-yazar Bekir Coşkun'u kaybettik. Sayısı giderek azalan eleştirel gazetecilik yapan meslektaşlarımızdan biriydi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Bekir Coşkun‘un ailesinin, basın topluluğumuzun ve okurlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”

İlginizi ÇekebilirMansur Yavaş'tan Bekir Coşkun'a: Ama sevdiklerimi hep sonbaharlarda kaybettimMansur Yavaş'tan Bekir Coşkun'a: Ama sevdiklerimi hep sonbaharlarda kaybettim İlginizi ÇekebilirSiyasetçi ve gazeteciler Bekir Coşkun'un ardından yazdıSiyasetçi ve gazeteciler Bekir Coşkun'un ardından yazdı İlginizi ÇekebilirBekir Coşkun'u yarın uğurluyoruzBekir Coşkun'u yarın uğurluyoruz
Akciğer kanseri Ankara Bekir Coşkun salı Sami Şanlıurfa Sözcü Sözcü Gazetesi Türkiye Twitter
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more