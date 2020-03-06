Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu… Flaş gelişme

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mersin’de Özgecan Aslan’ı vahşice öldüren Ahmet Suphi Altındöken’in cezevinde öldürülmesine ilişkin mahkeme kararını bozdu. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın karar duruşması yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Gültekin Alan, başka suçtan tutuklu sanıklar Ahmet Tekin Baykal, Hüsamettin Bağlar, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz Hacı Ahmet Özdoğan ile sanık avukatlarının da geldiği duruşmaya diğer tutuksuz sanıklar katılmadı.

MÜTALAADA DEĞİŞİKLİK

Mahkeme Savcısı, geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasında değişiklik yaptı. Savcı, mütalaasında, Gültekin Alan'ın, “Tasarlayarak öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, sanık Ahmet Tekin Baykal'ın da “Tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme, infaz kurumuna yasak eşya sokma” suçlarından cezalandırılmasını, cezalandırılmasını istediği bazı sanıkların ise beraatini talep etti.

“ADALET İSTİYORUM”

Söz hakkı verilen sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı. Sanık Alan, davanın içeriğini bütün sanıklardan daha çok kendisinin bildiğini belirterek, olayla ilgili olarak sanıklardan Ahmet Tekin Baykal, Ferhat Yüksel, mahkemeye gönderdiği dilekçesinde isimlerini belirttiği avukat ve memurları suçladı.

Gültekin Alan, “Bu memurlar 4 yıldır maaş alıyor. ‘Gültekin suçlu' diyorlar. Adalet istiyorum” diyerek kendisini savundu. Sanık Alan, sanıklardan Baykal'ın çete liderlerinden Alaattin Çakıcı'nın adamı olduğunu da iddia etti.

BAŞKAN UYARDI

Sanık Ahmet Tekin Baykal ise savunmasında, Alaattin Çakıcı'yı hayatta bir defa dahi görmediğini söyledi. Bu sırada, sanık Alan, “Yalan söylüyor. Sen Alaattin Çakıcı'nın k…..sin” diye bağırdı.

Mahkeme Başkanı, sanık Gültekin Alan'ı “Dinle beni. Burası mahkeme” diye uyardı. Daha sonra savunmasına devam eden Baykal şunları söyledi:

“MEKTUP ARKADAŞIM”

* Benim Alaattin Çakıcı ile bir kere konuşmuşluğum, görüşmüşlüğüm dahi yok.

* Cezaevi tarihim araştırılırsa ortaya çıkar. Sadece Alaattin Çakıcı ile mektup arkadaşlığım var.

* Bu adam bunu yaptı. Bu olay olduğunda, infaz koruma memuru ‘elinde silah var' deyince koğuşuma döndüm.

* Olayı televizyondan öğrendim.

Diğer sanıklar Hüsamettin Bağlar ve Hacı Ahmet Özdoğan ise olayla ilgilerinin olmadığını belirtip beraatlerini istedi.

“MAAŞINI ÇAKICI VERİYOR”

Son sözleri sorulan sanıklardan Gültekin Alan, sanık Ahmet Tekin Baykal'ın yalan söylediğini tekrarlayarak, “Senin maaşını Alaattin Çakıcı veriyor” dedi. Bu sırada mahkeme salonunda bulunan Baykal'ın yakını 2 kişi Gültekin Alan'a bağırınca mahkeme başkanı bu 2 kişiyi salondan çıkarttı.

Daha sonra son savunmasını yapan Baykal da, suçlamaları kabul etmediğini tekrarlayarak, “Alaattin Çakıcı'dan talimat almadığım gibi kimsenin de elemanı değilim. Eşime dostuma yardım eden biriyim. Gültekin'in iddia ettiği gibi Ferhat Yüksel'den 10 bin dolar almadım. Gültekin, dışarıda yakınlarını yakınlarıma göndererek para talep ediyor” dedi.

AYNI CEZA VERİLDİ

Mahkeme başkanı, daha önce sanıklarla ilgili verdikleri kararda direnme kararı aldıklarını belirterek sanık Gültekin Alan'ı “tasarlayarak adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Alan, ayrıca “tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten” 18 yıl, “hakaretten” 1 yıl 4 ay, “yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçlarından 6 yıl, “infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan” 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına mahkum ettiklerini belirtti. Diğer sanıklar ise delil yetersizliğinden beraat etti.