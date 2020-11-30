Türkiye için alarm zilleri çalıyor! Kuraklık kapıda…

Edirne’de kış ve yazın ardından sonbaharın da kurak geçmesi nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi düştü. Bulgaristan’da başlayan, Edirne’den geçen ve taşkınların yaşandığı Meriç Nehri’nde kuraklık nedeniyle kum adacıkları oluştu. Adacıklar üzerinde martıların avlandığı nehrin debisi Devlet Su İşleri verilerine göre, iki yıl önce saniyede 222 m3 olurken, bu yıl aynı gün 59 metreküpe düştü. Tunca’da iki yıl önce 16 m3 olan debi bu yıl aynı gün ise saniyede 2 m3 ölçüldü.

Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerinin düşmesinde Bulgaristan’da yaşanan kuraklığın da etkisi olduğu belirtildi. Bulgaristan’ın kuraklık dolayısıyla barajlarda su tutması nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin de etkilendiği kaydedildi.

SON 90 YILIN EN KURAK YILI

Edirne’de nehir debilerinde su seviyesi dip noktalarda ölçülürken, meteoroloji verilene göre 2020 yılı son 90 yılın en kurak yılı olarak değerlendiriyor. Edirne’nin yağış ortalaması yıllık metrekareye 587 kilo olarak değerlendirilirken, bu yıl bugüne kadar sadece 386 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Meteoroloji verilerine göre bir hafta içinde kentte yağış beklenmiyor.

İZMİR’DEKİ BARAJLARDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

İzmir’de 2019 yılının kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu yıl metrekareye 1.5 kilogram yağmur düştü. Bu nedenle barajlardaki su seviyelerinde de düşüş yaşandı. Tahtalı Barajı’nı su seviyesi geçen yıl yüzde 65.29 iken, bu yıl yüzde 36.04’e düştü. Gördes Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 9.2 iken bu yıl yüzde 4.74’e kadar geriledi.

Ürkmez Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 52.38 iken bu yıl yüzde 29.61’e düştü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın su seviyesi de geçen yıl yüzde 49.34 iken bu yıl yüzde 13.36’ya indi. Tahtalı Barajı’nda dronla yapılan görüntülemede, zemindeki toprağın görülmeye başladığı ortaya çıktı.

ʻʻ Su kaynaklarımızın miktarı, kalitesi ve su kaynaklarımıza yönelik çevresel tehditleri değerlendirdiğimizde bunların üzerine iklim değişikliği ya da yağış rejimi gibi etkenler de eklendiğinde karanlık bir tablo ile karşı karşıyayız. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay

KARADENİZ’DE YAĞIŞLAR YARI YARIYA AZALDI

Karadeniz Bölgesi’nde son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Bölgedeki baraj ve göllerde su seviyeleri düştü, içme suyu kaynakları azaldı. Meteoroloji verilerine göre, bölgede bir önceki yılın aynı dönemine göre yağış miktarı yüzde 50 oranında azaldı. Küresel iklim değişikliği ile yağış rejiminin düzensizliğinin arttığı bölgede uzmanlar, orman arazilerinin azalması ile gelecekte ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarılarında bulunuyor.

HER YIL ANOMALİ YAŞIYORUZ

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Özalp, Doğu Karadeniz’de son yıllarda mevsimsel yağışlarda düzensizlik yaşandığını belirterek, ” İklim değişikliğinin burada en büyük etmeni yağış mevsimlerinin değişmesidir. Normalde Doğu Karadeniz düzenli bir yağışa ve dolayısıyla akarsu akışına sahip deriz. Artık görüyoruz ki her yıl bir anomali yaşıyoruz, sürekli rekorlar kırıyoruz. Akarsu yatağının geniş olacağı bu dönemlerde ne yazık ki oldukça az su aktığını görebiliyoruz” dedi. (DHA)



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