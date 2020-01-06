Türkiye kar altında! Yollar kapandı, kar kalınlığı artıyor…

Türkiye’nin birçok noktasında kar yağışına dair gelişmeler devam ediyor. Kay yağışının yoğun olduğu noktalarda ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor, kar yağışının hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

EDREMİT’TE YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Balıkesi'in Edremit ve Havran ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice İlçesi Kalkım Beldesi yükseklerinde sabah saatlerinde başlayan kar fırtınası ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kazdağları'ndan geçen Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice karayolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlük ile sağlanıyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi' ekipleri yollu açık tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Sabah saatlerinde başlayan poyraz fırtınası ile birlikte Kazdağları'nda yoğun kar yağışı başladı. Rüzgarında etkisiyle kar tipiye dönüştü. Edremit Yenice Karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanma noktasına geliyor.

TURGUTLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Turgutlu’da, dün saat 18.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisi artan kar yağışıyla yüksek kesimlerdeki mahalleler, beyaza büründü. Kar yağışı özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar ve Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası’nda etkili oldu. Kar kalınlığı Ovacık Yaylası’nda 25, Dağ Marmara Bölgesi’ndeki kırsal mahallerde ise 20 santimetreyi buldu. Güney Mahallesi’nden Haciisalar Mahallesi’ne giden ana yol, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu açmak için tuzlama ve kar küreme çalışmasına başladı. Karın yağdığı mahallelerde yaşayanlar, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı. Yetkililer, sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BURDUR ANTALYA YOLU KAR ALTINDA

Burdur’da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Çeltikçi ilçesinde şiddetini artıran yağış nedeniyle Burdur- Antalya yolunun 1225 rakımlı Çeltikçi Beli’nde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede ekipler yol açma ve tuzlama çalışmaları başlattı.

SİVAS’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR 1 METREYE ULAŞTI

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, ilin kuzey bölgesinde yüksek kesimlerde daha sert hissedildi. Suşehri ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Karayolları, İl ve ilçe Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Halen kapalı olan 150 köy yolunda yol açma çalışmaları sürüyor. Sivas'ta hissedilen hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 10 dereceye kadar düştü.

BİLECİK YENİŞEHİR YOLU TRAFĞE KAPANDI

Bilecik ile Bursa'nın Yenişehir ilçesi arasında bulunan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda sürücü kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Bilecik-Yenişehir arası yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Yolda bekleyen çok sayıda sürücü kentte ulaşmak için köy yollarını tercih ederken, bazıları ise yolun açılmasını bekledi. Yol da ki çalışmalar sürerken Jandarma ekiplerince tır ve kamyonların zincir takmaları konusunda uyarılar yapıldı. Zincir takmayan araçların geçişine izin verilmeyeceği öğrenildi.

AFYON’DA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Afyonkarahisar'da gece başlayan yağışı sonrası kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde ve tüm ilçelerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Ana arterler dahil tüm yollarda trafik güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri tarafından yollara solüsyon uygulaması yapıldı. Öte yandan Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda ise yol kapanma derecesine geldiği öğrenildi. (İHA-DHA)