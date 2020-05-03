Türkiye koronavirüs haritası: İl il corona virüs risk yoğunluğu İstanbul, Ankar, İzmir, Kocaeli…

Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve binlerce fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüsü Türkiye’de yayılıyor. Haftalardır tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüsü Türkiye il il yoğunluğu Hayat Eve Sığar uygulamasıyla görülebiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, ve corona virüsü haritası…

İLLERE GÖRE CORONA VİRÜS VAKA HARİTASI

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Paylaşılan günlük corona virüsü tablosuna göre, 2 Mayıs 2020’de 36 bin 318 test yapıldı.

İyileşen hasta sayısı 4 bin 451 olurken toplamda 58 bin 259 kişi iyileşti.

Toplamda 1 milyon 111 bin 366 test yapıldığı belirtilirken toplam vaka sayısının 124 bin 375, toplam vefat sayısının da 3 bin 336 olduğu açıklandı.

Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 445, toplam entübe hasta sayısı da 778 olarak duyuruldu.