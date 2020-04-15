Türkiye koronavirüs haritası: İl il corona virüsü yoğunluğu…

Corona virüsü vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün 4 bin 62 pozitif vakamız var, toplam vaka sayısı 65 bin 111’e ulaşmış oldu. Bugün vefat eden 107 vatandaşlarımızla birlikte can kaybı bin 403’ü buldu” dedi. Yoğun bakım doluluk oranlarını da açıklayan Koca, “Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul’da yüzde 59,5. İstanbul’da bazı hastanelerimizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90 olan var mı var, ancak genel olarak yüzde 59,5’i geçmiyor” ifadelerini kullandı. İşte il il ilçe ilçe corona virüsü haritası…

TÜRKİYE’DE SON DURUM

İLLERE GÖRE CORONA VİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan günü Covid-19 tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritalar paylaştı. Haritalara göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla.

VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Corona virüsle ilgili Türkiye'deki güncel verileri açıklayan Koca, “Bugün test sayımız 33 bin 70 oldu. Test sayısında bu hafta hedefimiz olan 30 bini aşmış olduk. 4 bin 62 pozitif vakamız var, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e ulaşmış oldu. Bugün vefat eden 107 vatandaşlarımızla birlikte can kaybı bin 403'ü buldu. Toplam iyileşen kişi sayısı 4 bin 799'a yükseldi” dedi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

Hastanelerin durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, “İstanbul'da açılacak hastaneleri sahra hastanesi olarak görmüyoruz. Bu hastaneler daha sonra da kullanılacak. Hatta çok amaçlı hastane anlamında değerlendirilebilir. Daha sonraki süreçte, bulundukları yer nedeniyle sağlık turizmi içinde önemli bir yer oluşturacaklarına inanıyorum. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 59,5. İstanbul'da bazı hastanelerimizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90 olan var mı var, ancak genel olarak yüzde 59,5'u geçmiyor” dedi.

EN YÜKSEK İL ZONGULDAK

*Filyasyon ekibi, doğrudan tanı konulmuş kişilere ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla, hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olanların hayatı kurtarılmaktadır.

*Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır ve temaslı takibin yapıldığı en yüksek il Zonguldak, en düşük il ise Şanlıurfa'dır. İstanbul'da bin 200 filyasyon ekibi görev yapmaktadır, Türkiye genelinde ise 4 bin 600'dür.