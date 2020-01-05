Türkiye Sarıkamış’ta yitirdiği şehitlerini anıyor

Kars, Sarıkamış, Ardahan, Batum ve Artvin gibi doğu illerini Rus işgalinden kurtarmak için 105 yıl önce Enver Paşa kolmutasında başlatılan Sarıkamış Harekatı’nda donarak şehit düşen 90 bin asker, ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı.

40 BİN KİŞİ KIZILÇUBUK ZİRVESİNE YÜRÜDÜ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Türkiye’nin birçok kentinden Sarıkamış'a akın eden her yaştan yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı dolayısıyla Sarıkamış Kızılçubuk'ta bir araya geldi. Kalabalık, daha sonra harekat sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada veya soğuğa yenik düşerek donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk zirvesine yürüdü.

MSB: ‘AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ’

Milli Savunma Bakanlığı, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları’nda donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı.

Bakanlık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz’ notu paylaştı. (İHA/DHA)