Türkiye şehitlerine ağlıyor

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye´nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyünde, kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Bu sırada inceleme yapmak üzere aracın yakına giden İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, şiddetli patlama sonucu şehit oldu.

Patlamanın ardından Türkiye'den bölgeye ambulans gönderildi. Şehit olan askerlerin cenazeleri bölgeden alınarak Türkiye'ye getirildi.



MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehit düşen 4 asker, Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

4 YERE ATEŞ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut’un naaşı memleketi Mardin’in Midyat ilçesine

Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç’un cenazesi Mersin’e

İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse’nin cenazesi Mersin’in Tarsus ilçesine

İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık’ın cenazesi Gaziantep’e gönderildi.