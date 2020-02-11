Türkiye şehitlerini uğurluyor

Suriye’nin İdlib kentinde çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Suriye rejim güçleri tarafından topçu atışıyla saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda beş asker şehit olurken, yedi asker yaralandı.

Şehit düşen piyade uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz, Fatih Saylak, Enes Alper, Davut Özcan ve İbrahim Albayrak‘ın naaşları Türkiye’ye getirildi. Yaralı askerlerin tedavisi Hatay Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

İbrahim Halil Açıkgöz’ün Gaziantep‘te, Fatih Saylak’ın Kahramanmaraş‘ta, Enes Alper’in Niğde‘de, Davut Özcan’ın Kırıkkale‘de, İbrahim Albayrak’ın Kayseri‘de toprağa verileceği öğrenildi.

BİR GÜNDE İKİ ACI HABER Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın ailesi, oğullarının şehadet haberini cenazeye giderken aldı. Anne Güler Albayrak'ın ağabeyi Hayrullah Güvenç'in önceki gün kanserden hayatını kaybettiği öğrenildi. 24 yaşındaki şehidin akrabaları, 'İbrahim sekiz ay önce nişanlandı. Yaz aylarında evlenmek için hazırlık yapıyordu' dedi.

2018'DE ÜNİFORMAYI GİYDİ Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib'de olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki şehit, Özcan Ailesi'nin üç çocuğundan biriydi.

BİR AY ÖNCE NİŞANLANDI Niğde'de ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in bir ay önce İstanbul'da nişanlandığı öğrenildi.

EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI 22 yaşında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'te yaşayan anne-babası acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.