Türkiye şehitlerini uğurluyor

Suriye’nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının düzenlediği hain hava saldırısında, 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehit düşen Mehmetçiklerimiz, bugün memleketlerinde toprağa veriliyor.

ANNESİ BERESİNİ ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Suriye’nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker´in (28) cenazesi, Samsun’daki evine getirildi. Şehit annesi Menşure Gürdal, oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılarak gözyaşı döktü. Hellalik alınmasının ardından Uzman Onbaşı Tayfun Peker´in cenazesi, cenaze namazı için Büyük Camii’ye götürüldü.

MERSİN ŞEHİDİNE AĞLADI

Onbaşı İbrahim Tüzel, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırıldı. Şehidin annesi Gülten Tüzel, Babası Şuayip Tüzel ile asker olduğu öğrenilen ikizi Kasım Tüzel ve diğer kardeşleri cenaze esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin cenazesi törenin ardından ilçeye bağlı Alibeyli Mezarlığı’nda defnedildi.

‘CENNETTE BİZE ŞEFAATÇİ OL’

İdlib kentinde bombalı saldırı sonucu şehit düşen 33 askerimizden Piyade Teğmen Bayram Olgun (26) için memleketi Konya’nın Tepekent Mahallesi’nde cenaze töreni düzenleniyor. Şehit Olgun’un tabutuna sarılan acılı ablası, “Sana kahpece saldırdılar bebek katilleri kuzum. Cennette bize şefaatçi ol” diye ağladı.

ŞEHİTLER

Yüzbaşı Süleyman Şahin (Ankara)

Teğmen Bayram Olgun (Konya)

Teğmen Mustafa Bayraktar (Hatay)

Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay (Mersin)

Astsubay Çavuş Muharrem Öğütçü (Bingöl)

Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ (Kahramanmaraş)

Uzman Çavuş Emin Yıldırım (Hatay)

Uzman Çavuş Adem Akın (Tokat)

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (Mersin)

Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (Bursa)

Uzman Çavuş Ali Turgut (Uşak)

Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş (Bitlis)

Uzman Çavuş Batuhan Tank (Osmaniye)

Uzman Çavuş Selman Cankara (Adana)

Uzman Çavuş Osman Ak (Mersin)



Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (Antalya)

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (Kahramanmaraş)

Uzman Onbaşı Recep Bekir (Tekirdağ)

Uzman Onbaşı Ali Taşöz (Kayseri)

Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (Osmaniye)

Uzman Onbaşı Nihat Kara (Tekirdağ)

Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (İstanbul)

Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (Adıyaman)

Uzman Onbaşı Emre Baysal (İstanbul)

Uzman Onbaşı Tayfun Pekel (Samsun)

Sözleşmeli Er Cuma Bağtur (Batman)

Sözleşmeli Er Birhan Er (Tekirdağ)

Dünkü iki saldırıyla birlikte şubatın ilk gününden beri İdlib’de verdiğimiz şehit sayısı 53’e yükseldi.

3 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Halil Demir (İstanbul)

2- Uzman Çavuş Serkan Deprem (Osmaniye)

3- Uzman Çavuş Uğur Kurt (Gaziantep)

4- Uzman Onbaşı Gökhan Orhan (Afyonkarahisar)

5- Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler (Gaziantep)

6- Uzman Onbaşı Uğur Katran (Mersin)

7- Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (Aksaray)

8- TIR şoförü İsmail Akatay (Hatay)

10 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Davut Özcan (Kırıkkale)

2- Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (Gaziantep)

3- Uzman Onbaşı Fatih Saylak (Kahramanmaraş)

4- Uzman Onbaşı Enes Alper (Niğde)

20 ŞUBAT 2020

1- Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (Hatay)

2- Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (Gaziantep)

22 ŞUBAT 2020

1- Sözleşmeli Er Mecit Demir (Gaziantep)

26 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Şükrü Elibol (Samsun)

2- Uzman Onbaşı Soner Enes Baykuş (Kahramanmaraş)