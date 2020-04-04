Türkiye yasağın ilk gününde ne yaptı?

Ali Ekber ŞEN Müslüm EVCİ Mehmet ANDAÇ Evren DEMİRDAŞ Kemal ATLAN Uğur ENÇ

Corona virüsü ile mücadele kapsamında önce 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı artık 20 yaş altındakileri de kapsıyor. Buna göre; 83 milyon 154 bin 997 kişinin yaşadığı Türkiye'de toplamda 36 milyon 649 bin 632 kişi dışarı çıkamayacak.

Bunun dışında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a da giriş çıkış yasaklandı ve marketler ile pazar yerlerine, toplu taşıma araçlarına maskesiz kimse alınmayacak.

Bu kapsamda, belediyelerin çoğu da kendi vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtmaya başladı. Peki, yurtta durum ne? Vatandaşlar bu yasaklara ne kadar uyuyor ve ne gibi tedbirler alıyor? Sizler için araştırdık.

KONYA: MASKE TAKMADIK ÇÜNKÜ BULAMADIK

Konya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma kullanan vatandaşlara maske dağıtıldı. Pazar yerleri ve marketlerde vatandaşların maske takmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen bazı vatandaşlar kurallara uymadı.

Konya'da Kadınlar Pazar'ında koruyucu malzeme kullanmadan alışveriş yapan vatandaşlar, maske bulamadıklarını ileri sürdü.

Öte yandan 20 yaş altı vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kentin işlek cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi.

ÇANAKKALE: SADECE ÖZEL ARAÇLARLA ULAŞIM YAPILIYOR

Çanakkale’de ilçe minibüslerinin ulaşımlarının durdurulduğu ve şehir merkezine ulaşımın sadece özel araçlar ile gerçekleştirildiği öğrenildi. 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan ve 20 yaş altında olan vatandaşlar sokağa çıkmazken, çıkanların da sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

ELAZIĞ: 20 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR DIŞARIDA

Elazığ'da market sahiplerinin çoğunun maske takma kuralına uydukları gözlenirken bazılarının da sosyal mesafeye uymak için ayak adımları amblemleri koymaları dikkat çekti. Marketçiler, maskesiz olanların içeriye girmesine de izin vermedi.

18 yaş altında olan çocukların ise sokağa çıkma yasağı getirilmesine rağmen dışarıda oldukları görüldü. Elazığ'da Merkez Kültür Mahallesi'nde pazarın girişinde de vatandaşlara Kızılay tarafından maske dağıtıldı.

ESKİŞEHİR: PAZARCILAR DA VATANDAŞLAR DA MASKE TAKTI, KURALLARA UYDU

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında pazar ve marketkerde herkesin maske takma zorunluluğuna ilk günden Eskisehirliler uymaya başladı. Eskişehir kapalı Kurtuluş Pazar yeri girişinde güvenlik görevlileri bulunmamasına rağmen, hem pazarcıların hem de vatandaşların maske taktıkları görüldü.

KOCAELİ: ÇOCUK KURYELER AZALDI

Kocaeli'de corona virüsü tedbirleri nedeniyle uygulanan 20 yaş altı ve 65 üzeri sokağa çıkma yasağına vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Kent merkezinde emniyet ya da belediye ekiplerinin herhangi önlem almasına dahi gerek kalmadı. Vatandaşların sokağa çıkmamasında havanın yağışlı olması da büyük bir etken oldu. Öte yandan kent genelinde daha önce sıklıkla gözlenen motosikletli kuryelerin sayısı oldukça azaldı. Bunun sebebinin pek çok kuryenin 18 ile 20 yaş aralığında bulunması olduğu düşünülüyor.



MERSİN: İŞLEK CADDELER BOMBOŞ

Mersin'de vatandaşların kurallara kısmen uydukları göze çarpıyor. Kentin işlek caddesi olan Hastane Caddesi boşken yer yer maske takmayan vatandaşlar olduğu da görüldü.