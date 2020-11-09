Türkiye’de bir ilk: Konya’da kasaplar salı günleri kapalı olacak

Konya Kasaplar Odası, Türkiye'de bir ilke imza attı. Oda yönetiminin aldığı kararla Konya'daki tüm kasap esnafı salı günü tatil yapacak.

“ESNAFIN TALEBİ ETKİLİ OLDU”

Kararın alınmasında esnafın büyük destek verdiğini dile getiren Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, “Bu kararı almamızda esnafımız talepleri çok etkili oldu. Çünkü onlar çok yoğun bir mesai içerisinde çalışıyordu.

Ailelerine bile vakit ayırmakta sıkıntı çekiyorlardı. Bu konuda anket yaptık. Çoğunluğun aldığı kararla, KTB ve KTO görüşmeler neticesinde Salı günleri tatil yapma kararı aldık. Sayın Valimiz de bunu uygun gördü. Cumartesi ve Pazar günü hareket yoğunluğu oluyordu. Biz de bir anket yaptık. Çıkan ankette Salı günü tatil yapma günü kararı aldık” dedi.

“AİLELERİMİZE VAKİT AYIRMA İMKANI BULDUK”

Pandemi nedeniyle kasap esnafının bu yıl zor bir dönem geçirdiğini dile getiren Balbaloğlu,“Son zamanlarda vatandaşlarımız marketleri tercih etmeye başladı. Ekonomik nedenler de bu kararı almamızda etkili oldu. Konya düğün pilavlarıyla meşhur. Bu yıl düğün sezonu çok ölü geçti. Düğünler yasaklandı ve yemek ikramı yapılmadı. Mangal sezonu kötü geçti. Ramazan ayında da bir şey satamadık.

Bu yıl kasaplar harmanını kaldıramadı. Bütün çalışanlar da bu karardan memnun oldu. En başta işyeri sahibi olarak oğlum bu karara sevindi. İşverenler iş yerlerinden bir saat ayrılamıyor. Ailelerimize vakit ayırma imkanı bulduk. Evdeki küçük çoçuğum bile buna sevinir oldu. Türkiye'de kasaplar olarak Konya'da bunu biz gerçekleştirdik. Türkiye Kasaplar Platformu'nda çok olumlu yorumlar geldi. Türkiye'ye örnek olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.