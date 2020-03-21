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Son dakika… Türkiye’de bugün alınan corona virüsü tedbirleri (21 Mart 2020)

Ölümcül corona virüsü tüm dünyada hızla yayılırken Türkiye'de de vaka sayısı artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son rakamı 670 olarak duyurdu. İşte Türkiye'de bugün alınan son önlemler:

16:29 -
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Son dakika… Türkiye’de bugün alınan corona virüsü tedbirleri (21 Mart 2020)

* Sağlık Bakanlığı yeni önlemler aldı. Morg ve defin hizmetlerinde gasilhane çalışanları eldiven, N95 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanacak.

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

* Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

* Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığa bağlı park ve bahçelerde piknik ve mangal yapılması yasaklandı.

* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımdan faydalanan 2 milyon aileye ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ kapsamında 1000’er lira verileceğini duyurdu. Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek 1000 lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini belirtti.

* Teknosa Türkiye’deki mağazalarını pazar gecesi itibarıyla geçici olarak kapatma kararı aldı.

* GSM operatörü Vodafone AVM’lerdeki mağazalarını kapatma kararı aldı. Diğer mağazalar ise pazar günleri hariç 12:00-18:00 arasında çalışacak.

* Migros 60 yaş üstünün siparişleri için eve götürme masrafı almayacak. CarrefourSA ise AVM dışındaki şubelerinde saat 08:00-09:00 arası sadece 60 yaş üstü müşterileri kabul edecek.

* Sağlık Bakanlığı, personel sayısını artırmaya yönelik önemli bir karar aldı. Uzmanlık eğitimi alan hekimler virüsle mücadele için üç ay süreyle görevlendirilebilecek.

* Milli Savunma Bakanlığı da (MSB), vatandaşların askerlik işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceğini açıkladı.

* İçişleri Bakanlığı, coronaya karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan ‘sosyal mesafe’ kuralına asker uğurlamalarında da uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

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Son güncelleme: 17:24 21.03.2020
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