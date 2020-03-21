Son dakika… Türkiye’de bugün alınan corona virüsü tedbirleri (21 Mart 2020)

* Sağlık Bakanlığı yeni önlemler aldı. Morg ve defin hizmetlerinde gasilhane çalışanları eldiven, N95 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanacak.

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

* Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

* Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığa bağlı park ve bahçelerde piknik ve mangal yapılması yasaklandı.

* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımdan faydalanan 2 milyon aileye ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ kapsamında 1000’er lira verileceğini duyurdu. Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek 1000 lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini belirtti.

* Teknosa Türkiye’deki mağazalarını pazar gecesi itibarıyla geçici olarak kapatma kararı aldı.

* GSM operatörü Vodafone AVM’lerdeki mağazalarını kapatma kararı aldı. Diğer mağazalar ise pazar günleri hariç 12:00-18:00 arasında çalışacak.

* Migros 60 yaş üstünün siparişleri için eve götürme masrafı almayacak. CarrefourSA ise AVM dışındaki şubelerinde saat 08:00-09:00 arası sadece 60 yaş üstü müşterileri kabul edecek.

* Sağlık Bakanlığı, personel sayısını artırmaya yönelik önemli bir karar aldı. Uzmanlık eğitimi alan hekimler virüsle mücadele için üç ay süreyle görevlendirilebilecek.

* Milli Savunma Bakanlığı da (MSB), vatandaşların askerlik işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceğini açıkladı.

* İçişleri Bakanlığı, coronaya karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan ‘sosyal mesafe’ kuralına asker uğurlamalarında da uyulması konusunda vatandaşları uyardı.