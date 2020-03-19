Türkiye’de corona virüsü önlemleri: Ateşi olan direksiyon başına geçemeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), corona virüsü salgınına karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi.

İBB’ye bağlı olan İETT, şoförlerin göreve başlamadan ve tamamladıktan sonra, ateşlerini ölçme uygulamasını başlattı. Ateşinin yüksek olduğu tespit edilen şoförlere görev verilmeyecek ve bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. İETT’de, şoförlerin işbaşı yaptığı 16 farklı noktada yaşama geçirilen uygulama ile corona virüsü salgınına karşı verilen mücadele, daha geniş bir alana yayılmış oldu. Uygulamayla, otobüs içindeki yolculara, şoför kaynaklı bir bulaşmanın önüne geçilmesi amaçlandı.

ŞOFÖRLERE KABİN GELİYOR

Yolculardan şoförlere hastalık geçmesini önlemek için de bir çalışma başlatıldı. Şoförlerin vatandaşla yakın temasını engellemek, hem yolcunun hem şoförün sağlığının korunmak amacıyla, geçici şoför kabini uygulamasını hayata geçirmek için harekete geçildi. Saydam plastik malzeme ile şoför kabininin boydan boya kaplanarak, yolcularla temasın en üst düzeyde kesilmesi hedeflendi. Kabinler, araç içi kamera görüntü açısını, dikiz aynası ve yan ayna görüşlerini kapatmayacak; kullanılan elektronik donanıma en üst düzeyde ulaşılabilirlik sağlayacak şekilde tasarlandı. Kabinler, en kısa sürede tamamlanarak tüm İETT filosunda uygulanacak.

YURT GENELİNDE ALINAN DİĞER ÖNLEMLER

Edirne’de Keşan Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Odası toplantı yaptı. Buna göre, evinden eczaneye gitmek isteyen 65 yaş üstü herkesten alınacak ücret en fazla 10 lira olacak.

İstanbul'da her gün binlerce turistin uğradığı Kapalıçarşı, corona virüsü önlemleri kapsamında bugün ikinci kez dezenfekte edildi.

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak.

İLGİLİ HABER Bilim Kurulu'ndan restoranlara '1 metre' uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı: ”Bakanlık bünyesinde görev yapan personelimizin, corona virüsü salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır.”



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar’a bağlı tüm müze ve ören yerleri kapatıldı.