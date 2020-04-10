Türkiye’de corona virüsünde son durum… En çok vaka görülen 10 ülke arasında en az ölüm oranı

Hazar ŞAHSUVAR

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 31 gün geçti. Sağlık Bakanlığı her gün, vaka, can kaybı ve iyileşenlerin sayısını açıklarken bir aylık (30 günlük) veriler ortaya çıkmış oldu. Veriler Türkiye’de virüsün seyrine dair dikkat çeken oranları işaret ediyor.

SON RAKAMLAR

Dün Türkiye’de 96 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 908 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 276 bin 338, toplam vaka sayısını 42 bin 282 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1552, entübe hasta sayısı 1017, iyileşen vaka sayısı ise 2142 çıktı.

DÜNYADA ÖLÜM ARTIYOR

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin corona virüsünün seyrinin takip edilebildiği sitesi de, dünya ülkeleri ve Türkiye’yi karşılaştırma imkanı vererek grafiklerle durumu ortaya koyuyor. Sitede yer alan verilere göre dünya genelinde enfekte hastaların yüzde 5.98’i yaşamını yitiriyor. Veriler, ölüm oranının artmaya başladığını göz önüne sererken, Türkiye’de ölüm oranı yüzde 2.15’le dünya ortalamasına göre oldukça iyi durumda bulunuyor.

Sitede yer alan en çok vaka görülen 10 ülkenin kıyaslandığı grafiğe göre Türkiye ilk 10 ülke arasında son sırada bulunuyor. 4 gün önce Almanya’nın önünde 9. sırada yer alan Türkiye, Almanya’daki hızla artışla 10. sıraya geriledi.

Ülkelerin ölüm oranları şöyle:

İtalya: 12.73

İngiltere: 12.13

Hollanda: 10.97

Fransa: 10.29

Belçika: 10.10

İspanya: 10.08

İran: 6.11

Çin: 4.03

İsviçre: 3.94

ABD: 3.58

Almanya: 2.20

Türkiye: 2.15

VAKA ARTIŞ HIZI

Sitedeki dikkat çeken kıyaslamalarda biri de ülkelerin ilk 100 vaka sonrası artışlarını inceleyen tanı gün grafiği. Türkiye 4 gün önce corona enfekte kişi sayısı artışında ilk sırada yer alırken, bugün itibarıyla ABD’nin ardından geliyor. Grafik, ülkelerin 100 vakayı geçtiği 22. günlerini kıyaslarken, Türkiye’nin Çin ve İspanya ile yakın seyrettiği görülüyor.

YENİ GRAFİK EKLENDİ

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı ilk 10 ölümün üzerinden 19 gün geçerken, Cumhurbaşkanlığı’nın sitesine yeni eklenen 10. ölümden sonraki ölüm- gün grafiği de Türkiye’nin durumuna mercek tutuyor.

Onuncu ölüm yaşandıktan sonra ülkelerin 19. günleri kıyaslandığında Türkiye’nin, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda, Çin’den daha az can kaybı yaşadığı; virüsün yeni merkez üssü ABD’den ve İran’dan da daha fazla can kaybı yaşadığı görülüyor.