Türkiye’de hangi köy, mahalle ve ilçeler karantina altına alındı? Giriş ve çıkışlar yasaklandı!

Türkiye’de corona virüs vakası sayısı arttıkça alınan önlemlerde sıklaştırılıyor. Son günlerde karantinaya alınan ilçe, mahalle ve köyler arttı. İşte karantina altına alınan köyler ve mezralar…

HANGİ İLÇE, MAHALLE VE KÖYLER KARANTİNA ALTINA ALINDI?

-Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün corona virüsü nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu

-Bayburt’ta Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

-Corona virüsü salgını sebebiyle karantinaya alınan köylerden biri de Çanakkale Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü.

-Yozgat merkeze bağlı Derbent köyü corona tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Yukarıkarahacılı köyü de karantinaya alındı.

-Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ketenlik köyü, bir kişide corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

-Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 100 nüfuslu Aliözü köyünde sessizlik hakim. Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyünün de karantina altına alındığını açıkladı.

-Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı 3 köy corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

-Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

-Kars’ta 3 köy ve 1 belde, corona virüsü kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş-çıkış yasaklandı.

-Rize'nin Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinde karantina uygulaması başlatıldı.

-Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı olan ve corona virüsü nedeniyle yaşlı kadının hayatını kaybettiği Fındıklı köyü 24 Mart günü itibarıyla karantinaya alındı. Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyü de virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Oğuz Köyü karantinaya alındı.

-Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü de karantinaya dahil edildi. Böylece Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı da 9 oldu.

-Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi Muhtarı Ferat Çetin, virüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları yasakladı.

-Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyü, İstanbul’dan gelen bir kişide corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine alınan kararla giriş çıkışlar kapatıl.

-Bartın'da, corona virüsü tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Hasankadı beldesinde, giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altında tutulmaya devam ediliyor.

-Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir ilçesindeki 3 mahalle ve Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi, corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

-Kütahya’nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 hanelik Yeşildere köyü karantinaya alındı.

-Van’ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda torbaları 406 aileye ulaştırıldı.

-Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı, Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

-Batman'ın Sason ilçesinde bir köy ve ilçe merkezindeki 3 adres karantinaya alındı.

– Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyü karantinaya alındı.

– Siirt’İn Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit köyü 16 Nisan tarihine kadar karantinaya alındı.