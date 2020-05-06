Türkiye’de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, taburcu oldu

Kentte 30 Mart’ta rahatsızlanan, 23 yıllık öğretmen Abidin Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ‘Covid-19’ testi pozitif çıkan Aybar, sağlık durumu da ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı.

İLK UYGULANAN KİŞİ OLDU

Tedavisi devam eden Aybar’a, 5 Nisan günü immün plazma nakli yapıldı. Türkiye’de plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Aybar, 15 Nisan’da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrıldı.

Yapılan son testlerle corona virüsü yendiği belirlenen Aybar, 27 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı. Tamamen iyileştiği belirlenen Aybar, 38 gün sonra bugün hastaneden taburcu edildi.

“HİÇBİR ZORLUK ÇEKMEDİK”

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, hastanın 30 Mart’ta hastanelerine başvurduğunu hatırlatarak, “Türkiye’de ilk plazma nakli yaptığımız hastamızı 38 gün sonra taburcu ediyoruz. Ülkemizin bu salgın ile mücadelesi tüm dünyaya örnek oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ilaca bu kadar çabuk ulaşamıyorsunuz. İstediğimizde ilaca anında ulaştık, hastanemizde ülkenin en büyük aferez ünitelerinden biri olması nedeniyle immün plazmada hiçbir zorluk çekmedik” dedi.

“BEN DE İMMÜN PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNACAĞIM”

Hastanede 38 gün süren tedavinin ardından taburcu olurken, sağlık çalışanlarına teşekkür eden Abidin Aybar ise şunları söyledi;

*Bugün Allah’a şükür, taburcu oluyorum. Hastanemizin önemini anlatmaya gerek yok. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Onların sayesinde yüzde 50 şansımı kullanarak tekrar hayattayım.

*Çok büyük yardımları oldu bana, bugün de taburcu oluyoruz. Bu süre zarfında öğrencilerim ile görüşemediğim için onları özledim. Buradan tüm hastalarımıza seslenmek istiyorum.

*Devletimizin talimatlarına harfiyen uysunlar, evlerde kalmalarını istiyorum. Plazma bağışı sayesinde sağlığıma kavuştum, tabi ki ben de plazma bağışında bulunacağım.

Abidin Aybar, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek, evine gönderildi. DHA