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Türkiye’deki 30 büyükşehir hangileri? Hangi iller büyükşehir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehirde alınan 7 maddelik tedbiri açıklamasının ardından hangi illerin büyükşehir olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'deki 30 büyükşehir.

00:11 -
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Türkiye’deki 30 büyükşehir hangileri? Hangi iller büyükşehir?

Corona virüsü önlemleri kapsamında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehirdeki 7 maddelik tedbirleri paylaştı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Türkiye’nin hangi illeri büyükşehir olarak geçiyor? sorusunu merak etmeye başladı. İşte Türkiye’nin 30 büyükşehri.

TÜRKİYE’DEKİ 30 BÜYÜKŞEHİR

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Büyükşehir'de alınan tedbirleri şöyle sıraladı;

1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışama geçilecektir.

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4-Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.

5-Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır.

6-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştrırılacaktır.

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