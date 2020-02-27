Türkiye’den 5 Avrupa ülkesine vize muafiyeti!

Aksoy, Türkiye’nin bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına dair kabul ettiği karar hakkında bir soruya cevap verdi.

Açıklamada 5 Avrupa ülkesine vize muafiyeti sağlanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Dışişleri’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bir bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır.

* Bu adımla, sözkonusu ülkelerle turizm potansiyelimizin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.