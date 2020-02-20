Türkiye’den 6 ülkeye vize muafiyeti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerine sağlayacağı vize muafiyeti hakkındaki bir soruya şu yanıtı verdi:

* Avrupa Birliği Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır.

* Bu adımla, anılan ülkelerle turizm potansiyelimizin artırılmasının yanı sıra, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.