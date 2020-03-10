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“Türkiye’den geldi” denilmişti… Bakan Koca, virüs kapan ABD’li kadınla ilgili o detayı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Maryland Eyaleti Valisi Larry Hogan'ın, 86 yaşındaki bir kadının Türkiye ziyareti sonrası yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını söylediği haberle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca 86 yaşındaki kadının İstanbul aktarmalı olarak Tiran'dan Washington’a gittiğini söyledi.

16:48 -
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“Türkiye’den geldi” denilmişti… Bakan Koca, virüs kapan ABD’li kadınla ilgili o detayı açıkladı

Bakan Koca, ABD Maryland Eyaleti Valisi Larry Hogan’ın Türkiye'yi ziyaret eden 86 yaşındaki bir kadında Corona virüsü saptandığını iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca’nın Twitter’dan yaptığı açıklama şu şekilde:

* ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir.

Son güncelleme: 16:52 10.03.2020
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