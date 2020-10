Türkiye’den Karadeniz’de NOTAM ve NAVTEX kararı

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) web sitesinde yer alan NOTAM’da “Füze atışı yapılacaktır” ifadesi yer alıyor.

NOTAM’da bu bilgi notunun 14 Ekim ile 17 Ekim arasında geçerli olduğu ifade ediliyor. NOTAM’da koordinatları belirtilen bölge, Sinop ile Ordu’nun Ünye ilçesi arasında Karadeniz üzerindeki kısmı kapsıyor.

NOTAM’da irtifa sınırlaması da Sinop hava sahası içerisinde 200 bin feet olarak verildi. Bu bölgede deniz seviyesinin 200 bin feet üstüne kadar hava sahasının uçuşlara kapatıldığı anlamına geliyor.

NAVTEX İLAN EDİLDİ

Türkiye, Pazartesi günü Karadeniz’in bu bölümü için biri atış eğitimi, diğer ikisi de askeri eğitim olmak üzere üç tane NAVTEX de ilan etti. Samsun İstasyonu’ndan yayımlanan seyir duyurusunda atış eğitiminin 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Askeri eğitimlerden ilkinin tarihi 13-15 Ekim; diğerinin ise 17 Ekim olarak verildi. Türkiye’nin füze denemesinin ve yapacağı atış eğitimlerinin detayları ise bilinmiyor. (BBC Türkçe)

NOTAM NEDİR?

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayınıdır. Pilotlar, her uçuş öncesinde brifing ofislerinden ya da Dispatcher’lerden gidecekleri yol ve meydan hakkında yayınlanmış olan bültenleri yani NOTAM’ları alır, yolların kısıtlayıcı bölümleri üzerinde çalışır, hangi sahaların tahditli olduğu hakkında fikir sahibi olurlar. Ancak burada asıl görev hava trafik kontrolörlerine düşmektedir. Hava trafik kontrolörleri çalışmaya başlamadan önce kendi sorumluluk sahalarını ilgilendiren, o günün yayımlanmış NOTAM’lı bölge bilgilerini inceler, trafik idaresini nasıl yapacaklarını bu bilgileri referans alarak önceden planlarlar.