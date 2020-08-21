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Türkiye’nin bulduğu doğalgaz ne zaman kullanılabilecek?

Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu açıklamasıyla birlikte birçok ayrıntı merak konusu oldu. Türkiye'nin bulduğu doğalgaz hakkında araştırılan en büyük detaylardan biri ne zaman kullanılabileceği. Cumhurbaşkanı açıklamasında doğalgazın kullanıma sunulacağı tarihe de değindi. İşte ayrıntılar...

15:39 -
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Türkiye’nin bulduğu doğalgaz ne zaman kullanılabilecek?

Türkiye’nin sismik araştırma gemilerinden sevindiren sonuçlar geldi ve Erdoğan, Karadeniz’de doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Bulunan doğalgazın tahmini olarak çıkarılabileceği yıla dair açıklama da yapıldı.

DOĞALGAZ NE ZAMAN KULLANILABİLECEK?

* Şimdi hedefi veriyorum, 2023'te milletimizin kullanımına Karadeniz gazını sunmaktır. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtası ile Akdeniz ve Karadeniz'de 9 sondaj kuyusu çalışması yaptık. Benzer müjdeyi Akdeniz'den de bekliyoruz.

* Bakımda olan Kanuni'nin de faaliyete girmesi ile Akdeniz'deki çalışmalara hız vereceğiz. Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır. Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik. Allah'ın izni ile devamı da gelecektir.

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