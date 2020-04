Türkiye’nin corona virüsü haritası: İllere göre vaka sayısı…

Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve binlerce fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüsü Türkiye'de yayılıyor. Haftalardır tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüsü salgınında ülkemizdeki son durum da Bakan Koca tarafından açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir, ve diğer illerin corona virüsü haritasını sayfamızdan takip edebilir, güncel verileri görebilirsiniz. İşte il il ilçe ilçe corona virüsü haritası…

İL İL CORONA VİRÜSÜ HARİTASI PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritalar paylaştı. Haritalara göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla.

CAN KAYBI VE VAKA SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen corona virüsü vakaları ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, son 24 saatte 3 bin 892 vaka tespit edildiğini ve 76 can kaybı yaşandığını açıkladı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 34 bin 109'a can kaybı ise 725'e yükselmiş oldu. Tedavi edilen hasta sayısı ise bin 582 olarak açıklandı.

İLLERE GÖRE CORONA VİRÜS VAKA HARİTASI