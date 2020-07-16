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‘Türkiye’nin en çirkin kadınları nerededir?’ paylaşımına soruşturma

"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan polislerle ilgili Tunceli Valiliği harekete geçti. Videoyla ilgili soruşturma başlatan valilik, görüntüde yer kamu görevlilerinin açığa alındığını bildirdi.

Evren DEMİRDAŞ
08:56 -
Haberler Gündem

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen video hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Nazımiye İlçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır.

* Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu, kamuoyunun bilgisine sunulur.

sosyal medya söz Tunceli Türkiye
Son güncelleme: 09:00 16.07.2020
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