Türkiye’nin en eski ve en renkli paparazzisi Zozo Toledo hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Yusuf Toledo'nun ölümünün ardından mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşlere yer aldı:

“Basının kıdemli magazin foto muhabirlerinden değerli meslektaşımız Yusuf Toledo'yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesini, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı diliyoruz.”

Türkiye'nin ‘en eski ve en renkli’ cemiyet fotoğrafçısı olarak nitelendirilen Don Jose De Toledo En Salinas'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Magazin Gazetecileri Derneği de bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Derneğin mesajında; “Türkiye'nin bilinen en eski ve en renkli cemiyet fotoğrafçılarından ilk paparazzi, dostumuz, Don Jose De Toledo En Salinas bilinen adıyla Zozo Toledo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, basın camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

YUSUF TOLEDO KİMDİR?

1937 yılında İstanbul’da doğdu. Mesleğe 1961 yılında Hürriyet Gazetesi'nde başladı. Günaydın ve Sabah Gazetelerinde çalıştı. VIP Dergisi'nde Foto Muhabirliği yaptı. İtalyanca, Fransızca, Yunanca ve İspanyolca biliyordu. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.