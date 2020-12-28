Türkiye’nin en güvenilir ismi UĞUR DÜNDAR

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirledi. Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde yine zirvede yer aldı…

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, “Türkiye'nin en güvenilen isimleri” araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre araştırma 14 Kasım ile 20 Aralık 2020 tarihleri arasında 14 il, 28 ilçe, 72 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2 bin 164 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Açık uçlu soru kalıbı yöntemiyle yapılan araştırmada siyasi figürler ve medya önünde yer alan iki farklı grup ayrı ayrı ölçümlendi.

SİYASİLERDE SOYLU

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en güvenilir medya isimleri sıralamasında zirveyi Uğur Dündar aldı. SÖZCÜ yazarlarından Yılmaz Özdil 4'üncü, İsmail Saymaz da 10'uncu sırada yer aldı. Diğer isimler ise şöyle: İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Ece Üner, Ahmet Hakan, Fatih Altaylı, Nazlı Çelik ve Hande Fırat. Siyasi parti genel başkanları dışında halkın en çok güven duyduğu isimlerin başında ise Süleyman Soylu yer aldı. Halkın 646 isim söylediği, ilk 15'inin paylaşıldığı listede Soylu'yu sırasıyla şu isimler takip etti: Ekrem İmamoğlu, Hulisi Akar, Fahrettin Koca, Ömer Çelik, Fuat Oktay, Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Murat Kurum, Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Şentop, Ümit Özdağ, Semih Yalçın ve Faik Öztrak.