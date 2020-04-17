Türkiye’nin en kalabalık ilçesinde salgınla mücadele

Doğup büyüdüğü ilçede belediye başkanlığı yapan CHP’li Kemal Deniz Bozkurt geçen hafta sonu ansızın ilan edilen sokağa çıkma yasağından kendilerinin de haberdar olmadığını, yasağı televizyondan öğrendiğini söyledi.

Ancak sokağa çıkma yasağını öngördüğünü belirten Bozkurt önlem aldıklarını, az da olsa geçen hafta sonu belediye hizmetlerinin aksadığını belirtti.

1 MİLYON 200 BİN NÜFUSLU İLÇE

Sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin en kalabalık ilçesi konumundaki Esenyurt’ta halk, geçen hafta uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde sokağa en çok çıkan ilçe olarak da gözlendi. Karma bir nüfusa sahip olan Esenyurt 200 bin Suriyeli’yi mülteciye de ev sahipliği yapıyor.

BİLİNCİ YÜKSELTTİK

Eğitim seviyesinin düşük olduğu mahallelerde, sosyal mesafe kuralını uygulamanın zor olduğunu belirten Başkan Bozkurt, belediye anonslarıyla ve sahadaki ekiplerle bu bilinci oturtmaya çalıştıklarını söyledi.

60 BİN KİŞİYE GIDA YARDIMI

Virüs öncesi yaklaşık 10 bin kişiye gıda yardımı yapıldığını belirten Kemal Deniz Bozkurt, bu rakamın salgınla birlikte 60 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Bünyesindeki fabrikalar nedeniyle Türkiye’nin en çok kazanan ilçesi durumundaki Esenyurt’un yoksul insanlara da ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Bozkurt, sosyal yardım isteklerinin virüs sonrasında daha da arttığını belirtti.