Türkiye’nin en yaşlı ilçesinde üst düzey ‘corona’ tedbiri

SÖZCÜ’ye konuşan Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Türkiye'nin en yaşlı ilçesinin Ağın olmasından dolayı diğer belediyelere göre sorumluluklarının daha da arttığını dikkat çekerek, şöyle konuştu:

* TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en yaşlı ilçesi Ağın. İlçemizdeki vatandaşlarımızın yaş ortalamasının 65 olması nedeniyle corona virüsü salgını tedbirlerimizi diğer ilçelerimize göre biraz daha arttırdık.

* Corona virüsü salgını nedeniyle dışarıdan gelmek isteyen vatandaşların ilçemize gelmemeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunuyoruz. Belediyemizin hizmet alanları içerisinde olmamasına rağmen köylerimizde de ev ev gezerek dezenfektan çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz.

* Aynı şekilde vatandaşlarımızın ev tamiratlarını, bahçe çalışmalarını da yapıyoruz. Bununla beraber ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız devletimizin corona virüsü tedbirleri kapsamında uyguladığı kurallara ilk günden bugüne kadar eksiksiz uyuyor. Birkaç esnafımızın haricinde dışarıya çıkan vatandaşımız yok.

İLGİLİ HABER Yasak kalktı, insanlar sokaklara akın etti!

“İŞYERLERİNİ KAPATAN VE YARDIMA MUHTAÇ OLAN AİLELERE DESTEK VERİYORUZ”

İşyerlerini kapatan ve yardıma muhtaç ailelere vatandaşların bağışlarıyla destek olduklarını ifade eden Başkan Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Corona virüsü tedbirleri kapsamında işyerlerini kapatan esnafımıza ve yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla ilk olarak kendi maaşıma mahsuben ilk etapta 10 bin lira akabinde 7 bin 500 liralık destek de bulunduk.

* Toplam 17 bin 500 lirayla işyerini kapatan ve yardıma muhtaç olan kişilere gıda kolisi, alışveriş kartı ulaştırdık. Bununla beraber gerek Vefa Destek Grubu ve ilçemizdeki tüm kamu kuruluşları da insanlarımızın ihtiyaçlarına koşuyorlar. İlçe olarak el birliğiyle bu virüsten korunmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.