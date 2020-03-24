Türkiye’nin en yaşlı ilinde sokaklar bomboş

TÜİK verilerine göre, yüzde 18,8 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu kent Sinop’ta, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin, sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyduğu gözlemlendi.

Merkezin yarımada üzerine kurulu olduğu kentte yaşayan 65 yaşın üzerindekiler, sokağa çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dışarıda görülen az sayıda kişi de polis ekiplerince evlerine bırakıldı. (DHA)

ABD'de bulunan John Hopkins University'nin verilerine göre; Türkiye'deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.