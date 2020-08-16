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Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip ilçesinde 3 kişi corona virüsüne yakalandı

Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip Elazığ’ın Ağın ilçesinde yaşayan 3 kişinin covid-19 testi pozitif çıktı. İlçe belediye başkanı, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Evren DEMİRDAŞ
12:25 -
Haberler Gündem
Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip ilçesinde 3 kişi corona virüsüne yakalandı

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en yaşlı ilçesi olan Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan 3 kişinin covid-19 testi pozitif çıktı. Covid-19 tanısı konulan kişiler tedavi altına alındı.

BAŞKAN UYARDI

Aynı aileden üç kişinin corona virüse yakalandığını duyuran Ağın İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu şunları söyledi:

* TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip ilçemizde bugün maalesef Covid-19 testi pozitif çıkan aynı aileden üç vatandaşımız var.

* Sosyal mesafe, maske,  temizlik. Lütfen kurallara uymayı ihmal etmeyelim. Ekiplerimiz dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Corona Elazığ Türkiye
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