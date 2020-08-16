Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip ilçesinde 3 kişi corona virüsüne yakalandı

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en yaşlı ilçesi olan Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan 3 kişinin covid-19 testi pozitif çıktı. Covid-19 tanısı konulan kişiler tedavi altına alındı.

BAŞKAN UYARDI

Aynı aileden üç kişinin corona virüse yakalandığını duyuran Ağın İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu şunları söyledi:

* TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip ilçemizde bugün maalesef Covid-19 testi pozitif çıkan aynı aileden üç vatandaşımız var.

* Sosyal mesafe, maske, temizlik. Lütfen kurallara uymayı ihmal etmeyelim. Ekiplerimiz dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.