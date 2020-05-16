Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen olay… Ve ortaya çıktı

İstanbul’un Fatih ilçesinde aynı evde oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin 6 Kasım 2019 tarihinde ölü bulunmalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Detaylı kimyasal incelemesini tamamlayan Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu. Raporda ölümlerin kesin olarak siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

BAŞKA BİR SIVI İNCELEMEDE

Kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı olan “Dikkat siyanür var” şeklindeki notun en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığı tespit edildi.

Öte yandan olayın meydana geldiği evde bulunan başka bir sıvının da incelemede olduğu öğrenildi. Raporlar geldikten sonra savcılığın soruşturmasını tamamlaması bekleniyor. (DHA)