Türkiye’nin günlerce konuştuğu ‘tacizci hoca’ skandalında karar

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 4 aydır tutuklu bulunan sanık Burhan Dalğali getirildi.

Duruşmaya şikayetçi Ebubekir Baran ve sanık avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen müştekinin kuzeni Seymen A., “Burhan Dalğali, Esenler'de tanınan bir hocadır. Müştekiye 700-800 lira borç verdim. Burhan'a herhangi bir mesaj atmadım.'' dedi.

“AİLEMİN GÖZÜNDE İTİBARIMI DÜŞÜRDÜLER”

Burhan Dalğali, dinlenen tanığın, müştekinin suç ortağı olduğunu ve tanığın yalan beyanlarda bulunduğunu söyleyerek, “Mesele 3 bin 200 lira değil. Bu insanlar bana kumpas kurdular, şantajda bulundular. 300 bin lira para istediler. Hem ailemin, hem milletin gözünde itibarımı düşürdüler. Bu adamın yüzünü gördüğümde içim yanıyor. Ben 3 bin 200 lira para almadım” dedi.

“ŞİKAYETÇİ OLDUM, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ”

Sanık Burhan Dalğali'nin mahkemedeki sözleri üzerine Ebubekir Baran söz alarak, “İftiradır. Yalan atıyor” dedi.

Duruşma öncesi konuşan Ebubekir Baran, “Bu adam din adı altında bizi dolandırdı. Şikayetçi olduğum için beni öldürmekle tehdit etti. Tehditleri karşısında şikayetimi geri çekmiştim ama başka insanları mağdur etmesin diye tekrar şikayetçi oldum. Bu sözde hocanın tehditleri yüzünden işe gidemedim, işsiz kaldım, kaç aydır ev kiramı ödeyemiyorum. Eşim yakında doğum yapacak. Dini kullanarak bizi mağdur etti” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanık Burhan Dalğali'nın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Dalğali'nin tutuklulukta bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Ancak, Dalğali’nin, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan açılan dava kapsamında tutuklu olarak yargılanmasına devam edilecek.

“Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanan Burhan Dalğali, hakkında 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Fahrettin Öztürk / SÖZCÜ